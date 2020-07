Liga : Le Real sacré grâce à l’arbitre, Sergio Ramos répond

Dans : Liga.

Nouvelle victoire pour le Real Madrid ce dimanche à Bilbao (0-1) avec encore une fois un pénalty inscrit par Sergio Ramos, qui a réussi ses 20 dernières tentatives. Le défenseur espagnol est l’homme fort de ce sprint final en Espagne, et c’est aussi lié au fait que les Merengue se procurent de nombreux pénaltys. Les décisions litigieuses se multiplient lors des derniers matchs, au point de faire naitre, notamment du côté de Barcelone, la théorie d’un complot arbitral favorable aux Madrilènes. Il n’en est rien pour Sergio Ramos, qui invite ceux qui se plaignent à plutôt trouver les problèmes de leur côté.

« La Liga, on ne va pas la gagner grâce à l'arbitrage, et aucune équipe ne va la perdre à cause de l'arbitrage. Celui qui a fait des erreurs doit faire de l'autocritique, regarder ses joueurs et son effectif. Les arbitres sont là pour aider, des fois ils prennent les bonnes décisions, d'autre fois non. L'arbitre fait son travail, en aucun cas les décisions arbitrales ne seront décisives », a souligné le capitaine madrilène, également impliqué dans un incident sur sa propre surface, où il a marché sur le pied de Raul Garcia sans être sanctionné. Une action que Sergio Ramos a décrite comme « peu décisive » sur le match. L’oeil de l’expert.