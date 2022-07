Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid, l'Europe sous le choc

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le départ de Cristiano Ronaldo se précise à Manchester United et à la surprise générale, le Portugais pourrait rebondir à l’Atlético de Madrid.

Depuis plusieurs jours, le départ de Cristiano Ronaldo est sur toutes les bouches à Manchester. Il faut dire que le Portugais n’a pas repris l’entraînement avec ses coéquipiers, officiellement pour des raisons personnelles. En réalité, CR7 est bel et bien sur le départ. L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus Turin n’a aucunement l’intention de jouer l’Europa League avec les Red Devils la saison prochaine et cherche activement un point de chute. Chelsea, le Bayern Munich et le PSG ont été évoqués mais selon les informations publiées en ce début de semaine par le journal AS, une surprise monumentale pourrait voir le jour dans ce dossier. Et pour cause, l’Atlético de Madrid serait en pole position pour accueillir Cristiano Ronaldo dans les jours à venir. Une destination qui conviendrait parfaitement aux exigences de l’ancien attaquant… du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, transfert surprise à l'Atlético ?

Le média dévoile que Diego Simeone a donné son accord à sa direction afin de foncer sur Cristiano Ronaldo et ainsi en faire le successeur de Luis Suarez, lequel était en fin de contrat et a quitté l’Atlético de Madrid le 30 juin dernier. CR7, obnubilé par les records en Ligue des Champions, a conscience qu’une signature chez les Colchoneros lui permettrait sans doute d’empiler encore quelques buts dans cette compétition. Il serait ainsi très favorable à l’idée de rejoindre l’Atlético de Madrid, malgré son passage chez l’ennemi du Real. L’opération est donc en bonne voie mais elle n’est pas encore ficelée. Et pour cause, AS tempère en expliquant que l’Atlético de Madrid doit parvenir à dégraisser afin de valider la venue de Cristiano Ronaldo d’un point de vue salariale. Reste maintenant à voir si les Colchoneros parviendront à se séparer des joueurs qu’ils qualifient comme indésirables afin de faire une place de luxe à CR7 dans leur effectif.