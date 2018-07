Liga : Le Barça autorise Lucas Digne à quitter la tournée pour signer à Everton !

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche soir, le FC Barcelone a autorisé Lucas Digne à quitter la tournée qu'effectue le Barça actuellement aux Etats-Unis afin de finaliser son départ du club catalan. Sans surprise, Sky Sports annonce que le défenseur français arrivé au FC Barcelone va s'engager très rapidement à Everton, où son nom était évoqué depuis plusieurs jour. Pour ce transfert de Lucas Digne, le FC Barcelone devrait empoche 20ME plus des bonus de la part d'Everton.

❗ @LucasDigne travels today to Barcelona with the Club's permission to finalise his departure from the Club. pic.twitter.com/xNDIO3ePWX