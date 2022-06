Lewandowski part au clash et lance un défi à Benzema

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Déterminé à quitter le Bayern Munich cet été, Robert Lewandowski veut rejoindre le FC Barcelone. L’attaquant bavarois rêve d’une nouvelle aventure et souhaite défier Karim Benzema sur son propre terrain en Espagne.

Le feuilleton Robert Lewandowski est loin d’être terminé. Alors que son attaquant a publiquement émis le souhait de partir, le Bayern Munich continue de le retenir. Les dirigeants allemands prennent tour à tour la parole pour rappeler que le contrat du Polonais reste valable jusqu’en 2023. De quoi provoquer la colère de l’avant-centre qui attend son transfert au FC Barcelone avec impatience. En plus de ses sorties médiatiques, Robert Lewandowski pousse en coulisse.

Il se murmure que l’ancien joueur du Borussia Dortmund serait prêt à sécher la reprise de l’entraînement afin de forcer son départ. C’est dire à quel point l’international polonais rêve d’une aventure en Catalogne. Mais pourquoi une telle détermination alors que le Barça n’est pas vraiment son club de cœur ? Pour son ancien agent Cezary Kucharski, Robert Lewandowski souhaite défier Karim Benzema en Espagne. « Le Barça et Lewandowski vont se battre pour cette signature, a confié l’ex-représentant de l’attaquant sur la Cadena SER. Je pense qu'il va signer à Barcelone, je pense que c'est possible. »

Un nouveau duel après CR7-Messi ?

« Il doit faire pression sur le Bayern pour qu'il le libère de son contrat. Les responsables du Bayern savent qu'il voulait aller en Espagne. Son plan était l'Allemagne, puis l'Espagne et de terminer sa carrière aux États-Unis. Il veut prouver qu'il est meilleur que Benzema, c'est une autre raison d'aller au Barça, a-t-il expliqué. Lewandowski n'a pas de rêves. Pour lui, jouer au football est un travail et il est très professionnel. Le Real Madrid et le Barça sont au même niveau. » Affaiblie par les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la Liga retrouverait un duel alléchant si Barcelone parvenait à recruter Robert Lewandowski.