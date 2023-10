Le Real toujours accro à son ex, et ce n’est pas Zidane

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans le doute concernant l’avenir de Carlo Ancelotti, le Real Madrid doit anticiper un changement d’entraîneur l’été prochain. Le club madrilène cherche du côté de ses anciens coachs, parmi lesquels le Français Zinedine Zidane n’est pas la seule piste d’actualité.

Carlo Ancelotti n’y échappe quasiment jamais. Lors de ses conférences de presse, l’entraîneur du Real Madrid entend régulièrement parler de son avenir. Et comme souvent, l’Italien a botté en touche ce vendredi. « Je ne parle pas de mon avenir. Mon avenir c’est demain et mardi », a simplement répondu le technicien, en référence aux matchs contre le FC Séville en Liga et Braga en Ligue des Champions.

L'avenir d'Ancelotti toujours incertain

Difficile de savoir où en est vraiment Carlo Ancelotti. On sait simplement que le coach madrilène, qui avait démenti l’annonce de sa nomination en sélection brésilienne, arrive à la fin de son contrat l’été prochain. En tout cas, le Real Madrid préfère assurer ses arrières et cherche un éventuel remplaçant, avec une attention particulière sur des techniciens déjà passés chez les Merengue.

On pense évidemment à Zinedine Zidane, annoncé vers un troisième passage sur le banc du vice-champion d’Espagne. Le Français y avait remporté trois Ligues des Champions consécutives (2016, 2017 et 2018), un exploit que personne n’a pu oublier en interne. Mais au sein du Real Madrid, on parle aussi du Portugais José Mourinho dont le nom revient systématiquement lorsque le cador espagnol change d’entraîneur.

Preuve que le Special One n’a pas laissé que de mauvais souvenirs après son départ en 2013. Dix ans plus tard, le coach de la Roma semble parti pour quitter librement les Giallorossi en juin prochain. Peut-être l’occasion idéale pour le Real Madrid, que la presse locale dit aussi intéressé par Xabi Alonso, son ancien milieu de terrain actuellement en poste au Bayer Leverkusen.