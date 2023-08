Le Real ment honteusement à son nouveau gardien

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Privé de Thibaut Courtois pour plusieurs mois, le Real Madrid doit choisir un nouveau gardien titulaire. L’entraîneur Carlo Ancelotti a tenu à rassurer le portier numéro deux Andriy Lunin. Mais en réalité, le club madrilène cherche la solution sur le marché des transferts.

Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid perd Thibaut Courtois. Le gardien belge souffre d’une rupture du ligament croisé d’un genou. Une blessure qui pourrait l’éloigner des terrains pendant toute la saison. La Maison Blanche doit donc désigner un nouveau portier titulaire et fait l’objet de nombreuses rumeurs… infondées ? C’est du moins la réponse de Carlo Ancelotti qui croit en son gardien remplaçant Andriy Lunin.

Ancelotti tente de rassurer Lunin

« On donne toute la confiance du monde à Lunin qui est un grand gardien, a confié le coach des Merengue. Il a été bon pendant la préparation. On a entièrement confiance en lui, on pense que c'est un talent. Ce qui lui manque, comme c'est le cas pour tout le monde, c'est de l'expérience. Mais il va en acquérir match après match. Si l'on veut recruter un gardien ? On a du temps jusqu'au 31 août. Derrière Lunin, les gardiens ont du potentiel mais ils sont jeunes. On y pensera. Si l'on recrute quelqu'un, ce sera pour faire le nombre, parce qu'on a confiance en Lunin. Notre confiance en Lunin est totale. »

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Yassine Bounou et le Real Madrid ont trouvé un accord de principe ce soir ! 🤝



▫️Désormais tout est entre les deux clubs. Madrid ne semble pas enclin à payer 20M€ pour le joueur. Les négociations se poursuivent. pic.twitter.com/sfVklsOppk — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 10, 2023

L’Ukrainien serait donc le gardien du Real Madrid pour la saison à venir. Malgré l’insistance de Carlo Ancelotti, la version de l’Italien semble difficile à croire. D’ailleurs, plusieurs sources confirment que le vice-champion d’Espagne cherche un dernier rempart. Il pourrait bien s’agir de Yassine Bounou. Non retenu par le FC Séville, l’international marocain aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Real Madrid, révèle le compte Twitter Sports Zone. Les deux clubs doivent encore s’entendre sachant que les Merengue refusent de payer les 20 millions d’euros réclamés par les Andalous.