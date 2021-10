Le Real Madrid veut sa peau, l'aveu de Javier Tebas

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ce n’est un secret pour personne, Florentino Pérez est le dirigeant européen qui pousse le plus en interne pour la création de la SuperLigue.

Officiellement, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont toujours aux côtés du président du Real Madrid. Mais dans une interview accordée à la Cadena COPE, le boss de la Liga espagnole Javier Tebas a calmé les ardeurs de celui du Real Madrid. Et pour cause, selon Javier Tebas, Florentino Pérez est en réalité bien seul dans son projet de SuperLigue. Pour l’ennemi n°1 du Paris Saint-Germain, farouche opposant à la création de cette ligue européenne fermée, la Juventus Turin et le FC Barcelone ne sont pas à fond dans le projet, contrairement à ce que les dirigeants de ces clubs peuvent dire en public. Un tacle à la gorge de Florentino Pérez, alors que les relations entre les deux hommes ont souvent été tendues par le passé, bien que Javier Tebas ait toujours reconnu les efforts financiers du Real Madrid ces dernières années pour garder une masse salariale contrôlée. Ce qui n’est par exemple pas le cas du FC Barcelone.

« Florentino Pérez est le seul à être convaincu de la SuperLigue. Ni Laporta ni Agnelli (respectivement présidents du Barça et de la Juventus Turin) ne le sont. Je ne donne aucune chance à la SuperLigue de réussir. La paix avec Florentino ? Je ne sais pas. En ce qui concerne notre vision du football professionnel, il est impossible pour nous de nous comprendre car nous avons deux visions très différentes. Je ne doute pas que si Florentino le pouvait, il m’écarterait de la présidence de la Liga. Dans la politique institutionnelle, Madrid fait une erreur, et récolte beaucoup d’adversaires. Florentino dit de moi que je suis corrompu, il le dit partout. Mais pas en public » a lancé Javier Tebas, qui ne changera sans doute jamais d’avis au sujet d’une SuperLigue qu’il ne veut jamais voir éclore.