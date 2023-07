Le Real Madrid humilié, le Barça le paiera cher

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Sèchement battu par le FC Barcelone en match amical le week-end dernier (0-3), le Real Madrid pense pouvoir dominer le Barça en compétitions officielles, et notamment en Liga.

La saison n’a pas encore officiellement débuté et pourtant le premier Clasico entre le Real et le Barça a déjà eu lieu. C’était samedi soir du côté des Etats-Unis, où les deux clubs réalisent leur tournée estivale de pré-saison. Lors de cette rencontre, le FCB a dominé Madrid avec un score net et sans bavure de 3-0. Après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé en début de rencontre, le jeune Fermin Lopez et Ferran Torres ont alourdi l’écart en fin de match. Un résultat un peu flatteur pour Barcelone, sachant que le Real a eu la possession et s’est créé plus d’occasions, mais sans la finition au bout. Pas de quoi inquiéter les hommes de Carlo Ancelotti, qui pensent pouvoir renverser cette première tendance au cours de l’exercice 2023-2024. C’est en tout cas l’avis de Dani Carvajal, pour qui le Real sera bien au-dessus du Barça dans les semaines à venir.

« Quand le moment de vérité arrivera, nous les écraserons »

« Il est évident que perdre contre Barcelone n’est jamais agréable mais il faut être conscient du moment où nous nous trouvons et de l’importance du match. Je suis convaincu qu’en compétition officielle, nous les écraserons. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Nous nous sommes créés des occasions. Nous avons touché le poteau à cinq reprises et nous avons manqué un penalty. Les supporters peuvent rester calmes. Quand le moment de vérité arrivera, nous les écraserons », a balancé le défenseur madrilène devant les médias espagnols. Une déclaration pour le moins osée après avoir subi une claque 0-3, mais cela montre que le Real sera motivé à l’idée de récupérer le titre de champion d’Espagne que le Barça a gagné la saison passée avec 10 points d’avance. Pour cela, la Casa Blanca pourra s’appuyer sur un effectif boosté par les arrivées de Jude Bellingham, Joselu ou Arda Güler, alors que le club catalan n’a pu s’offrir qu’Oriol Romeu, Ilkay Gündogan et Inigo Martínez.