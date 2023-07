Le Real Madrid et le Brésil partent au clash pour Ancelotti

Dans : Liga.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2024, l’entraîneur Carlo Ancelotti deviendra ensuite le nouveau sélectionneur du Brésil. C’est du moins l’annonce faite par la Confédération brésilienne de football au début du mois. De son côté, la Maison Blanche n’est pas du tout sur la même longueur d’onde.

Avec un recrutement basé sur de jeunes joueurs talentueux comme Jude Bellingham et Arda Güler, le Real Madrid construit une équipe capable de dominer la concurrence dans les prochaines années. Ses plans sont donc incompatibles avec un entraîneur sur le départ dans un an. Ce qui explique l’incompréhension et la colère des dirigeants il y a quelques semaines. Au début du mois, la Confédération brésilienne de football annonçait officiellement que Carlo Ancelotti deviendrait son sélectionneur après la fin de son contrat chez les Merengue à l’été 2024.

Le Real Madrid, si les résultats de son coach restent satisfaisants, a pourtant prévu de le conserver au-delà de la saison prochaine. Une hypothèse que le principal intéressé n’écarte pas à l’heure actuelle, précise le média espagnol Relevo. D’ailleurs, l’Italien serait également surpris par l’annonce du Brésil. Malgré les discussions entamées, il n’existerait aucun accord entre le technicien et la CBF. Carlo Ancelotti a toujours donné la priorité au Real Madrid et n’a pas apprécié la communication de l’instance auriverde.

Le Real Madrid voit Carlo Ancelotti comme l’entraîneur le plus probable pour la saison 2024-25, à condition que les résultats soient bons cette saison. Une chose dont le club est certain. @relevo pic.twitter.com/6GraPTYc5H — France RMCF (@FranceRMCF) July 26, 2023

Cette annonce erronée va l’exposer à un tas de rumeurs et de questions des journalistes tout au long de la saison. Le feuilleton a même déjà commencé aux Etats-Unis, où les Madrilènes effectuent leur stage de préparation, et où l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a refusé de parler de son avenir. Carlo Ancelotti n’a donc fermé aucune porte. Mais en attendant une prise de position définitive, le Real Madrid envisage de lui proposer une prolongation de contrat, quitte à contrecarrer les plans du Brésil.