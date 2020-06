Barça : Pep Guardiola prêt pour le come-back du siècle ?

Dans : Liga.

Alors que Quique Setien traverse une première période de crise sur le banc de touche du FC Barcelone, le nom de Pep Guardiola revient avec insistance en Catalogne.

Certes, le Barça est invaincu depuis la reprise de la Liga, intervenue à la mi-juin après la pandémie de coronavirus. Mais le FCB galère quand même pour avoir de bons résultats… Puisqu’en l’espace d’une semaine, le champion d’Espagne en titre a fait deux matchs nuls en trois matchs : contre le FC Séville le 19 juin (0-0), et face au Celta Vigo samedi (2-2). Deux revers qui plongent Barcelone dans le doute, surtout que le Real se dirige désormais vers le titre en Liga. À cause de ces résultats mitigés, Quique Setien se retrouve forcément sur la sellette. Et selon The Express, la direction blaugrana envisage de rapatrier Pep Guardiola en vue de la saison prochaine. Alors que l’entraîneur espagnol vient de perdre le titre en Premier League contre Liverpool avec Manchester City, il se concentre désormais sur la fin de la Ligue des Champions, où les Citizens sont en ballotage favorable contre le Real Madrid après une victoire 2-1 au Bernabeu en huitième de finale aller. Une C1 en forme de dernier baroud d’honneur avant un départ ?

C’est possible, sachant que Man City risque d’être suspendu pour deux ans des Coupes d’Europe pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier de l’UEFA. Au cours des deux prochaines semaines, City, qui a fait appel de cette sanction, connaîtra la réponse du TAS. Et si celle-ci ne donne pas raison au club mancunien, Guardiola pourrait faire ses valises. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien coach du Barça, où il avait remporté 14 trophées en quatre saisons, serait disposé à retourner dans sa ville natale. Même si Xavi est annoncé sur le banc de touche du FCB en 2021, le come-back de Guardiola, l’entraîneur le plus titré de l’histoire blaugrana, huit ans après son départ ferait en tout cas l’unanimité. Malgré le fait que le technicien de 49 ans réclamera un salaire annuel de 20 millions d’euros. Peut-être le prix à payer pour retrouver le vrai Barça, celui qui dominait le football européen...