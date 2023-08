Le Real Madrid a un drôle de plan de secours pour Mbappé

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé est encore incertain. Le champion du monde est annoncé au Real Madrid, même si le club merengue commence à perdre patience.

Le PSG ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. L'ancien de Monaco sera encore mis en marge du groupe en attendant d'en savoir plus sur son avenir. Paris compte vendre son crack de 24 ans mais pour le moment, force est de constater que le plan francilien ne fonctionne pas. Car si des offres ont été reçues, aucune ne convient au clan Mbappé. Ce dernier ne veut que le Real Madrid. Pourtant, les Merengue n'ont pas les 200 millions d'euros demandés par le PSG pour lâcher Mbappé. Selon certaines informations, les Espagnols tenteront bien de boucler l'arrivée du Français cet été, mais en toute fin de mercato. Et ils sont conscients que cela ne pourrait pas être suffisant pour rafler la mise. Raison pour laquelle Florentino Pérez a déjà un plan de secours.

Le Real Madrid prépare ses arrières

D'après la Cadena Ser, Dusan Vlahovic est le plan de secours du Real Madrid si jamais Kylian Mbappé ne vient pas cet été. La Juve est vendeuse et veut boucler la vente du Serbe pour faciliter la venue de Romelu Lukaku. L'ancien de la Fiorentina n'est lui pas contre une nouvelle expérience. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à mettre les plus de 70 millions d'euros demandés par la Vieille Dame ou si une autre solution sera trouvée pour boucler l'arrivée de Vlahovic, qui devrait se faire en urgence. Car le dossier Mbappé est encore loin d'être terminé. A noter que Vlahovic a longtemps été annoncé comme possible recrue du... PSG. Décidément, les deux clubs rivaux sont plus liés que jamais sur le marché des transferts. Mais les choses semblent claires, le Real Madrid est prêt à oublier Mbappé si ce dernier ne venait pas, du moins pour une année de plus.