PSG ‍: La terrible vengeance, Nasser Al-Khelaïfi rachète le Real Madrid

Par Guillaume Conte

Conscient et surtout vexé que le Real Madrid ait de grandes chances de récupérer Kylian Mbappé sans forcer, Nasser Al-Khelaïfi ambitionne de faire une véritable razzia au sein du géant espagnol pour se venger.

Le Paris Saint-Germain n’apprécie pas du tout la tournure que prend le mercato actuel, où Luis Campos semble en roue libre sur ses propres pistes, mettant à bout de nerfs Luis Enrique, tandis que Nasser Al-Khelaïfi n’imagine plus gagner son bras de fer avec Kylian Mbappé. Et si une réponse fracassante intervenait au mois d’août, pour transformer totalement le visage du PSG ? C’est un scénario qui est annoncé du côté de Madrid, qui risque d’avoir beaucoup de choses à discuter avec le club français en raison de la probable arrivée de Kylian Mbappé, si jamais le dossier devait aller à son terme en ce sens.

Le PSG veut quatre joueurs du Real Madrid

Le vengeance du PSG serait alors terrible, annonce Defensa Central. Le média, considéré comme proche de Florentino Pérez, est persuadé que Nasser Al-Khelaïfi travaille personnellement sur un plan très ambitieux afin de récupérer plusieurs joueurs du Real Madrid en 2024. Les arrivées de Jude Bellingham et de la pépite turque Arda Guler ont fait reculer Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga dans la hiérarchie aux yeux de Carlo Ancelotti. Même si une saison est longue, que Carlo Ancelotti a pour habitude de donner sa chance à tout le monde, et que les deux joueurs se plaisent au Real Madrid, le PSG compte tenter sa chance pour récupérer les deux joueurs. A priori, la mission est prévue pour l’été prochain, en 2024, si jamais les deux internationaux français venaient à cirer un peu trop le banc. Mais l’idée de leur faire tourner la tête dès cet été n’est pas totalement exclue. Il faudra toutefois être très convaincant avec tout le monde, sachant que le Real Madrid a déboursé un total de 110 ME pour faire venir les deux joueurs.

Une pépite recommandée par Lionel Messi

Si le PSG pourrait devoir se montrer patient dans ce double dossier, l’idée est en revanche d’agir rapidement pour deux autres joueurs. Nasser Al-Khelaïfi, qui pendant longtemps a rêvé de récupérer Vinicius Junior, a bien compris que c’était impossible et reporte son désir sur Rodrygo Goes. En cas d’arrivée de Mbappé, le Brésilien pourrait comprendre que son temps de jeu se réduirait grandement, même si encore une fois, le Real Madrid n’est pas considéré comme vendeur. Mais l’esprit de revanche du président du PSG est mis en avant pour effectuer au moins une prise de taille. L’autre objectif est beaucoup moins connu, mais il s’agit d’une volonté de Luis Enrique. L’entraineur espagnol veut aller chercher Nico Paz, jeune milieu de terrain de 18 ans qui s’annonce très prometteur, et évolue souvent avec la réserve du Real. Un gauche d’1,86m qui fait littéralement craquer l’entraineur parisien, et que Lionel Messi recommande, lui qui l’a croisé lors d'un entrainement avec l’Argentine.