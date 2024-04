Le PSG et le Barça s'unissent, ce consultant est viré ‍!

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Si le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain entretiennent une nouvelle rivalité depuis quelques saisons, les deux clubs peuvent tout de même s'entendre pour boycotter une chaîne espagnole qui a fait polémique pour un commentaire offensant envers Lamine Yamal.

À seulement 16 ans, Lamine Yamal s'est imposé comme un titulaire au FC Barcelone. Malgré son très jeune âge, ses capacités font de lui l'un des joueurs les plus prometteurs au monde. Forcément, le Barça souhaite protéger son joyau, encore plus contre ses détracteurs. Il y a quelques jours, German Burgos a eu des propos assez terribles envers Lamine Yamal sur la chaîne Movistar, où il officie comme commentateur : « Si ça ne se passe pas bien pour lui dans le football, il pourra toujours se retrouver au feu rouge ». Des propos de l'ancien gardien de l'Atletico Madrid qui sous-entendent que s'il n'y avait pas eu le football, Lamine Yamal, qui vient d'une famille modeste, aurait fait la manche pour gagner sa vie. Le PSG et le club catalan ont ainsi décidé de boycotter Movistar et de ne pas accorder une seule interview à la chaîne espagnole.

Le PSG offre son soutien à Lamine Yamal

Le chroniqueur argentin s'est ensuite excusé en direct sur Movistar, après la victoire du Barça au Parc des Princes. « Si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse publiquement. En ces temps difficiles, il faut s'adapter à tout et c'est ce que nous faisons » a déclaré gardien argentin, qui a ensuite appuyé ses propos dans un communiqué publié sur son compte Instagram. « Je n'avais pas l'intention de blesser Lamine Yamal de quelque manière que ce soit, ni Barcelone, ni les joueurs, ni l'UEFA, ni Movistar Plus où je travaille. J'ai fait une blague sur ses qualités et j'ai salué ses vertus, en aucun cas je n'ai parlé d'une quelconque ethnie ou classe sociale » a ajouté l'ancien joueur de 55 ans. Le PSG a quoi qu'il arrive décidé de soutenir Lamine Yamal dans cette polémique, malgré la rivalité avec le Barça, en ne répondant à aucune question du diffuseur espagnol. Ce dernier a décidé de prendre une décision radicale également, en limogeant purement et simplement German Burgos de toutes ses fonctions au sein de la chaine.