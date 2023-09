Le plus petit des Zidane arrive en force au Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane rêve sûrement de voir au moins l’un de ses quatre fils percer à la Maison Blanche. Le Français peut y croire étant donné que le dernier de la fratrie, Eliaz, réalise des débuts prometteurs avec les U19 madrilènes.

Avec un nom forcément difficile à porter, les fils de Zinedine Zidane n’ont pas encore réussi à percer au plus haut niveau. Le premier, Enzo, se retrouve sans équipe après la fin de son aventure à Fuenlabrada (D3 espagnole). Le milieu offensif de 28 ans attend une offre pour rebondir. Son frère Enzo n’a pas ce problème puisque le gardien de 25 ans est titulaire dans l’équipe d’Eibar en deuxième division espagnole.

Le plus talentueux de la fratrie

Pour rappel, le portier a déjà été numéro trois dans la hiérarchie des derniers remparts du Real Madrid, lui qui a disputé deux rencontres avec les Merengue en 2018 et en 2019. Quant à Theo, le milieu de terrain seulement âgé de 20 ans évolue au sein de la réserve du Real Madrid. Le troisième fils de Zinedine Zidane fait partie des cadres de l’entraîneur Raul et s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec l’équipe première.

Difficile de dire s’il aura sa chance avec les stars madrilènes. En tout cas, les observateurs locaux sont plus confiants pour son frère Eliaz. Le défenseur central de 17 ans est effectivement présenté comme le plus talentueux de la fratrie. Le natif de Marseille a lui aussi fréquenté les équipes de jeunes du Real Madrid et joue actuellement chez les U19 entraînés par Alvaro Arbeloa.

86’ GOAAAAAAAAAAAAAAL ELYAZ ZIDANE!!!!!!!!



Assist from Joan Mascaro.



La Cruz Villanovense 1-2 Juvenil A!!! pic.twitter.com/Bv7uvt988O — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 3, 2023

Dès la première journée de championnat le week-end dernier, celui que le site officiel du Real Madrid appelle Eliaz Fernandez, et non « Zidane », est entré en jeu et a marqué de la tête contre Villanovense (2-2). L’international U17 tricolore est évidemment loin du parcours de son père. Mais Marca et les autres médias madrilènes suivent attentivement sa progression.