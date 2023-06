Le joueur qui l’a marqué, Zidane oublie Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A travers ses carrières de joueur et d’entraîneur, Zinedine Zidane a eu l’opportunité de côtoyer les plus grands joueurs. Mais l’un d’entre eux a particulièrement marqué le Français. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo.

Malgré sa détermination affichée ces derniers mois, Zinedine Zidane n’est pas du tout certain de retrouver un banc pour la saison prochaine. Le Français, qui avait attendu en vain le poste de sélectionneur des Bleus, a de nouveau refusé la proposition du Paris Saint-Germain. Tandis que la Juventus Turin, confrontée à la justice italienne après l’affaire des transferts surévalués, a choisi de continuer avec Massimiliano Allegri.

On parle néanmoins d’un possible retour au sein de l’organigramme du Real Madrid, où Zinedine Zidane a sans doute connu ses meilleures années. C’est effectivement à la Maison Blanche que le natif de Marseille a principalement rempli son palmarès. Et c’est aussi dans la capitale espagnole que le champion du monde 1998 a connu le joueur qui l’a le plus marqué dans ses carrières de joueur et d’entraîneur. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’heureux élu n’est pas Cristiano Ronaldo.

Le coup de coeur de Zidane

« Le joueur qui faisait ressortir ma passion du foot, en tant que joueur ou entraîneur ? Moi, c'est Ronaldo, le Brésilien, a désigné le technicien dans un entretien avec Oh My Goal. C'était "THE" joueur, LE joueur, c'était assez impressionnant. On était très potes en plus. On avait une complicité à la fois sur le terrain qui était exceptionnelle, mais aussi en dehors, même si on n'avait pas la même vie... (Il sourit) Je ne vais pas rentrer dans les détails… C'était vraiment une complicité top, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui. On s'envoie de petits trucs. Et si on se voit... On s'apprécie beaucoup, beaucoup. » Entre deux des plus grandes légendes du football, le courant ne pouvait que passer.