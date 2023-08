Lionel Messi en prêt, le Barça ne lâche pas l’affaire

Dans : Liga.

Malgré le refus de Lionel Messi, qui a préféré rejoindre l’Inter Miami cet été, le FC Barcelone refuse d’abandonner. Le club catalan garde le contact avec l’Argentin et tente de le convaincre de revenir le temps d’une pige pendant la trêve en Major League Soccer.

Lionel Messi a dit non. Libéré par le Paris Saint-Germain cet été, le milieu offensif de 36 ans a laissé filer l’opportunité de retrouver le FC Barcelone. Le club catalan et son entraîneur Xavi lui avaient clairement ouvert la porte avec de nombreux appels du pied. Mais le dossier s’annonçait complexe sur le plan financier. Une telle opération aurait demandé du temps et des efforts au Barça.

Le Barça confiant

L’Argentin, lui, ne souhaitait pas repartir sur un nouveau feuilleton, sachant que le dernier avait abouti à son départ en 2021. La Pulga ne voulait pas non plus obliger les joueurs blaugrana à baisser leur salaire, ni s’exposer à la pression. C’est donc l’Inter Miami qui a obtenu les faveurs de Lionel Messi, et qui profite de ses débuts étincelants aux côtés de Sergio Busquets et Jordi Alba. Pas de quoi refroidir les ardeurs du Barça. D’après le site de Football Transfers, le champion d’Espagne reste confiant au sujet d’un retour de sa légende.

Le FC Barcelone négocierait actuellement avec le septuple Ballon d’Or en vue d’une courte pige pendant la trêve en Major League Soccer, entre les mois d’octobre et de décembre. Il s’agirait donc d’un prêt d’une durée de deux mois. La rumeur avait déjà circulé ces dernières semaines. Alerté, l’Inter Miami avait même démenti l’hypothèse d’un prêt de Lionel Messi au Barça. « Non, cela n'arrivera pas », certifiait récemment Jorge Mas, l’un des propriétaires de la franchise américaine. Le dirigeant se disait seulement prêt à aider le FC Barcelone dans l’organisation d’un grand hommage pour l’ancien Blaugrana au Camp Nou.