Le cas Griezmann commence à énerver l’Atlético

Par Eric Bethsy

Co-meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann mérite bien une récompense. L’attaquant madrilène est effectivement en discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Mais pour le moment, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord et le sujet commence à agacer le président Enrique Cerezo.

C’est maintenant confirmé, Antoine Griezmann est une légende de l’Atlético Madrid. L’attaquant de 32 ans, auteur d’un doublé face à Getafe (3-3) mardi, a atteint la barre des 173 buts avec les Colchoneros. Le voilà co-meilleur buteur de l’histoire du club madrilène avec Luis Aragonés. Ce statut fait du Français un joueur à part et légitime au moment de réclamer un nouveau contrat.

« Simeone est parfait pour ce club. C'est un bonheur et Miguel Angel (Gil Marin, le directeur général de l'Atlético Madrid) le sait. (...) Maintenant, c'est mon tour », réagissait Antoine Griezmann en commentant la prolongation de son entraîneur en novembre dernier. Bien sûr, le message n’est pas passé inaperçu. L’ancien joueur de la Real Sociedad négocie les contours d’un nouveau bail avec ses supérieurs. Mais les semaines passent et les deux parties n’ont toujours pas trouvé un accord. D’où les questions à répétition des médias locaux. De quoi agacer le président de l’Atlético Madrid Enrique Cerezo.

Griezmann, le président n'en peut plus

« Avant que vous me posiez des questions sur la prolongation de Griezmann ou d'autres joueurs, je vous répète que vous m'écrivez cinquante ou soixante fois, tout est en cours, a lâché le dirigeant en marge du repas traditionnel de Noël avec la presse. Nous vous en dirons plus l'année prochaine. » Antoine Griezmann n’aura donc pas de cadeau supplémentaire sous le sapin. Il faut dire que rien ne presse pour la direction, l’international tricolore étant sous contrat jusqu’en 2026, et déterminé à écrire la suite de son histoire avec les Rojiblancos.