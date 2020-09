Mercato : Snobé par Messi, Griezmann affole la Premier League !

Dans : Liga.

Antoine Griezmann a la cote chez trois grandes équipes de Premier League. Celles-ci veulent relancer la carrière du champion du monde après sa première saison désastreuse au FC Barcelone.

Antoine Griezmann (29 ans) n’est pas dans la forme de sa vie. A l’image de son penalty manqué samedi en Suède, qui s’ajoute à une prestation décevante malgré la victoire des Bleus (1-0), l’international français (79 sélections) peine à retrouver de bonnes sensations. En cause, sa saison en demi-teinte au FC Barcelone. Arrivé l’été dernier en Catalogne contre 120 ME, Griezmann (48 matches, 15 buts) n’arrive pas à s’exprimer sur le terrain comme il savait si bien le faire à l’Atlético de Madrid. Et ce n’est pas la volte-face de Lionel Messi qui viendra changer la donne.

Pour retrouver son top niveau et un sourire que l’on a rarement vu ces derniers mois, la solution pourrait être de partir, et ce, même si Ronald Koeman a fait savoir au Français qu’il souhaitait en faire une pièce majeure de l’équipe. Le champion du monde 2018 ne manque pas de courtisans. Le Daily Mail rapporte que plusieurs cadors de Premier League souhaitent relancer le natif de Mâcon. Ils s’appellent Liverpool, Manchester United et Arsenal. Le quotidien anglais appuie sur le profil de jeu de Griezmann, en parfaite coordination avec la philosophie de Jürgen Klopp chez les Reds. MU et les Gunners ont quant à eux toujours apprécié le joueur qu’est le Barcelonais. Il reste un mois pour tenter ce coup majestueux. Un transfert loin d’être le plus facile à négocier, même si du côté du FC Barcelone on semble déterminé à faire bouger les lignes durant ce mercato.