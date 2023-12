Le Barça vraiment ruiné ‍? Son mercato va choquer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré une situation financière dans le rouge vif, le FC Barcelone a l’intention de frapper fort avec un minimum de trois recrues lors de ce mercato hivernal.

Plus tôt dans la semaine, le champion d’Espagne en titre a accueilli sa nouvelle recrue en la personne de Vitor Roque. L’avant-centre brésilien de 18 ans s’est engagé au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert à plus de 40 millions d’euros. Pour un club ruiné ou presque, le transfert a de l’allure… et ce n’est pas fini. Malgré ses grosses difficultés financières, qui trainent depuis plusieurs années et qui ne se sont pas arrangées, le Barça a l’intention d’être ambitieux pour la suite de son mercato.

Après une fin d’année civile 2023 catastrophique, Xavi estime que son effectif doit être renforcé de manière urgente et conséquente. C’est ainsi que selon ESPN, le Barça espère recruter Douglas Luiz, maître à jouer du Aston Villa version Unai Emery. Du haut de ses 25 ans, le milieu de terrain international brésilien est estimé à plus de 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et Aston Villa n’a pas du tout l’intention de le laisser filer en cours de saison alors que l’équipe joue les premiers rôles en Premier League. Barcelone a néanmoins l’intention de tenter sa chance, mais avec quel argent ?

Vitor Roque plus deux recrues au Barça cet hiver ?

Là encore, le mystère est épais. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives avec la surprenante équipe de Gérone depuis le début de la saison, Aleix Garcia est lui aussi dans le viseur du club catalan, qui a décidément l’intention de frapper très fort lors de ce mercato hivernal. Dans ce dossier, le Barça aimerait inclure Pablo Torre ou Oriol Romeu afin de faire baisser la note. Quoi qu’il en soit, le club catalan a l’intention de se renforcer lors de ce mercato hivernal et cela malgré une situation financière préoccupante. Nul doute que l’UEFA surveillera tout cela de près alors que le club catalan peine à dégraisser son effectif ces dernières années.