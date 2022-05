Le Barça vire De Jong, c'est cadeau pour Manchester United

Dans : Liga.

Sous contrat jusqu'en 2026, Frenkie de Jong est un maillon fort du dispositif de Xavi au FC Barcelone. Pourtant, les Blaugranas pourraient lui ouvrir la porte afin de récupérer un gros chèque dès cet été. L'Angleterre retient son souffle.

Avec 46 matches au compteur, toutes compétitions confondues, Frenkie de Jong ferait presque office de métronome du Barça cette saison. Mais en Catalogne, nul n'est irremplaçable. Un certain Lionel Messi en a fait les frais l'été dernier, lui qui a rejoint le Paris Saint-Germain la larme à l'œil. Toujours pas au mieux financièrement, le FC Barcelone, deuxième de Liga espagnole, sait que le départ du milieu de terrain néerlandais, qui fête ses 25 ans ce jeudi, serait l'assurance d'une grosse rentrée d'argent. On parle ici d'un transfert à plus de 70 millions d'euros. En Angleterre, on semble avoir les moyens d'injecter un tel montant.

de Jong avec ten Hag à Manchester United, City hors-jeu ?

Selon le célèbre journaliste Gerard Romero, il y a « 95% de chances » que Frenkie de Jong signe à Manchester United à la fin de la saison. Il faut dire que les Red Devils sortent d'une année très compliquée et qu'ils auront bien besoin de gros renforts pour remonter la pente, en Premier League comme sur la scène européenne. En parallèle, de Jong pourrait retrouver son ancien coach à l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, nommé à MU il y a peu. Autant d'arguments qui plaident en la faveur de cette folle rumeur.

De son côté, la presse espagnole et plus particulièrement Marca a tenu à tordre le cou à l'idée selon laquelle Frenkie de Jong était dans le viseur de l'autre club de Manchester, City. Reste à savoir si MU, avec une enveloppe limitée pour le mercato d'été (on parle de 115 millions d'euros), sera en mesure de casser sa tirelire pour signer le joueur aux 40 sélections avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Surtout quand on sait que la priorité numéro 1 de Manchester United est l'arrivée d'un buteur de talent. Affaire à suivre alors que le PSG, un temps cité, ne semble plus vraiment désireux de recruter Frenckie de Jong.