Le Barça souhaite bonne chance à Lionel Messi

Par Claude Dautel

Deux ans après lui avoir montré la sortie, ce qui avait fait pleurer Lionel Messi, le Barça n'a pas réussi à faire revenir le champion du monde argentin. Le FC Barcelone a tenu à souhaiter bonne chance à son ancien joueur qui va signer à l'Inter Miami.

« Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au Président du FC Barcelone, Joan Laporta, de la décision de Leo Messi de signer à l'Inter Miami. Cette décision est survenue malgré l'offre présentée par le Barça, au vu de l'intérêt commun du Club et de Leo Messi. Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui a été, est et sera toujours aimé au Barça », indique le FC Barcelone dans un communiqué.