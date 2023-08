Le Barça dans le rouge, Laporta sort la solution extrême

Dans : Liga.

Coincé par le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone ne peut pas terminer son recrutement, ni même inscrire tous les joueurs de son effectif auprès de la Liga. Pour résoudre le problème, le club catalan attend un nouveau levier. Mais le président Joan Laporta pourrait être contraint de piocher dans ses propres économies.

A deux jours de la fermeture du mercato, Xavi n’est sans doute pas serein. L’entraîneur du FC Barcelone attend toujours les arrivées d’un latéral droit et d’un élément offensif censé remplacer Ousmane Dembélé. Mais les semaines ont défilé et la direction, limitée par le fair-play financier de la Liga, n’a pas pu agir. Le Barça espérait débloquer la situation grâce à une nouvelle vente de ses actifs. Sauf que la recette espérée n’a toujours pas été enregistrée. Dans ce contexte urgent, le journaliste de Sport Albert Masnou explique que le président Joan Laporta va lui-même prêter l’argent au Barça.

« Le club attend que cet argent arrive du fonds allemand. Il reste du temps jusqu'à demain pour que cet argent arrive. Mais le club travaille déjà sur un plan B, pour que ce soit Laporta qui paye pour le club une quantité d'argent pour faire signer et inscrire des joueurs, a indiqué le spécialiste catalan au journaliste Alexandre Ruiz. C'est la situation et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a déjà connu ça avec Koundé, Laporta avait misé 11 millions d'euros. Et maintenant, on est en train de revivre cette même situation. » En plus du geste de son président, le Barça pourrait compter sur des départs.

Des départs imminents

« Je pense qu'il y aura beaucoup de mouvements au club dans les prochaines heures, a annoncé Albert Masnou. Beaucoup de joueurs sont sur le départ. On parle d'Ez Abde qui veut partir, Eric Garcia, Ansu Fati aussi. Ces dernières heures, ses chances de partir ont augmenté. Maintenant le club considère qu'il va partir. On verra ce qui se passe avec Marcos Alonso et Clément Lenglet. Beaucoup de joueurs sont proches de la porte de sortie. Je crois que cette fois, beaucoup partiront. Tout cela va améliorer la masse salariale du club pour inscrire d'autres joueurs à la Liga. » Ce qui permettrait de recruter les cibles João Cancelo et João Félix.