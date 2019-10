Liga : Un risque fou pris contre Zidane au Real Madrid ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid ne vit pas un début de saison rêvé, le retour de Zinedine Zidane en mars dernier sur le banc des Merengue n'ayant pas changé la trajectoire du club espagnol. Et le nul concédé mardi soir en Ligue des Champions face à Bruges n'améliore pas la situation. Malgré sa stature, et tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, Zinedine Zidane doit faire face aux critiques de plus en plus musclées. Mai, si l'on en croit ce matin la presse espagnole, Florentino Perez n'a clairement pas tenu ses promesses à l'encontre de Zizou. En effet, pour faire revenir le technicien français, le président du Real Madrid avait promis de lui donner carte blanche au mercato. Une promesse que le dirigeant madrilène n'a pas tenue.

Car il se dit désormais que Florentino Perez se serait opposé à la signature de Paul Pogba cet été au Real Madrid, alors que son entraîneur le réclamait. De même, le président des Merengue a tout tenté pour que Sergio Ramos soit vendu lors de ce même mercato, mais sans y parvenir. De quoi forcément alimenter encore un peu plus les rumeurs sur le possible remplacement de Zinedine Zidane par José Mourinho à la première occasion. Et cette première occasion pourrait bien rapidement se présenter.