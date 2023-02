Le Barça a versé 1,4 million à un ancien arbitre, scandale en Espagne !

Les supporters du FC Barcelone et du Real Madrid s'affrontent régulièrement sur le thème de l'arbitrage, les deux camps ayant des soupçons sur l'honnêteté des officiels. Et même en Europe, les matchs qui concernent des clubs espagnols interrogent parfois, ce n'est pas le PSG qui dira le contraire.

Ce mercredi, c’est une bombe qui a éclaté en Espagne, puisque Marca et la Cadena Ser affirment que le FC Barcelone a versé 1,4 million d’euros entre 2016 et 2018 à DASNIL une société qui est dirigée par José Maria Enriquez Negreira. Ce nom ne dit probablement rien en France, mais de l’autre côté des Pyrénées c’est une personne bien connue puisqu’il a été arbitre en Liga, mais également vice-président de la commission des arbitres de la Fédération espagnole de football. C’est le fisc qui a trouvé la trace de trois virements faits par le Barça, lesquels ne sont pas justifiés. Les dirigeants du club catalan ont payé 532.000 euros en 2016, 541.000 euros en 2017 et 318.000 euros en 2018 à l’entreprise gérée par l’ancien arbitre. Répondant à la Cadena Ser, José Maria Enriquez Negreira a expliqué que cela n’était pas du tout de la corruption, mais le paiement d’un travail de conseil, à savoir que la société DASNIL intervenait auprès des joueurs du Barça, à la demande du club, afin de les aider à mieux gérer les matchs en fonction de l’arbitre désigné. Seul souci, aucun document officiel ne justifie cette mission de conseil.

🚨 Barça paid a vice president of the Committee of Referees €1,392,680.02M in three seasons (2016-2018). José María Enríquez Negreira declared, after an inspection by the Tax Agency. Laporta has declined to comment on this. @diarioas #rmlive 💰 pic.twitter.com/jr3C44UbQp