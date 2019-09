LdC : Le Real Madrid perd Modric avant de jouer le PSG

Dans : Liga, Ligue des Champions, PSG.

Ce sera l’une des affiches de la première journée de Ligue des Champions, mais toutes les stars ne seront clairement pas au rendez-vous.

Du côté du PSG, Neymar et Mbappé manqueront la réception du Real Madrid, alors que Cavani sera certainement incertain jusqu’au dernier moment. Dans la Maison Blanche, l’infirmerie se remplit aussi dangereusement. Luka Modric a ainsi été annoncé ce jeudi comme blessé pour une durée indéterminée en raison d’un souci musculaire à l’adducteur de la jambe droite, et le Croate ne devrait pas donc faire partie de ce choc dans une semaine. Il rejoint ainsi Marco Asensio, tandis que Sergio Ramos et Nacho seront suspendus. A noter que James Rodriguez et Eden Hazard reviennent tout juste de blessure, ce qui montre que ce choc du mois de septembre, qui aura son importance sur le plan comptable, ne révèlera pas forcément toutes les force en présence pour cette saison européenne.