La Liga des talents, L’Equipe humilie la Ligue 1

Dans : Liga.

Impossible de refaire le monde, mais la décision des instances dès le mois d'avril d’annuler précipitamment les championnats de football en France risquent de faire parler pendant très longtemps.

Aujourd’hui, tous les championnats d’Europe ou presque ont repris ou se préparent à le faire. Ce jeudi, c’est la Liga qui redémarre avec un explosif derby de Séville entre le FC et le Bétis, même si ce sera bien évidemment à huis-clos. Un rendez-vous qui fait néanmoins le bonheur de tout un pays très touché par le Covid-19, et passionné par son « futbol ». L’Equipe en a profité pour glisser un tacle qui fait mal à la LFP et à notre gouvernement, qui laisse la France à quai niveau football. Avec les couleurs du drapeau espagnol et le portrait de trois des stars françaises de la Liga, à savoir Antoine Griezmann, Karim Benzema et Nabil Fékir, le quotidien sportif a ainsi titré ‘La Liga des talents’.

Une référence bien évidemment au slogan de la LFP, qui voit la Ligue 1 comme la Ligue des talents. Le clin d’oeil fait mal même si amoureux du championnat d’Espagne vont se régaler. Comme en Allemagne, la journée de reprise peut donner lieu à quelques phases approximatives après plus de trois mois d’arrêt total, mais le rythme devrait vite revenir. Surtout que, avec le nouveau calendrier mise en place, à partir du match de Séville ce jeudi, il y aura des matchs absolument tous les jours ! De jeudi à dimanche, la 28e journée aura lieu, et la suivante démarrera le… lundi. Avec des matchs allant de 14 heures à 22 heures pour les coups d’envoi, les assoiffés de football vont en avoir pour leur compte.