Par Claude Dautel

Dans un communiqué lapidaire, le Barça a officialisé la fin du contrat de Kays Ruiz, qui était considéré comme le futur prodige du football mondial. Ce dernier était revenu du PSG l'été dernier.

Agé de 19 ans, Kays Ruiz avait été surnommé dès son plus jeune âge, le « Petit Messi », le natif de Lyon signant un premier contrat avec le FC Barcelone alors qu’il n’avait que sept ans. Mais à l’âge de 13 ans, une sanction contre le Barça l’empêchant de jouer pendant un an, Kays Ruiz s’engageait en 2015 avec le Paris Saint-Germain. En 2018, il signait même un premier contrat professionnel jusqu’en 2021 avec le club de la capitale où l’on plaçait de grands espoirs dans l’ancien Barcelonais. Mais même s’il a figuré quelques fois sur la feuille de match avec le PSG, notamment lors du match face à l’Atalanta lors du Final 8 en 2020, c’est contre Lens lors de la 2e journée de Ligue 1 2020-2021 qu’il débutait officiellement en compétition. Mais l’histoire d’amour tournait mal, et face au refus de Kays Ruiz de prolonger son contrat, ce dernier était mis au placard et renvoyé vers les U19.

Le Barça pousse Kays Ruiz vers la porte

C’est dans ce cadre que les dirigeants du FC Barcelone faisaient revenir Kays Ruiz, avec dans un premier temps la certitude de jouer avec l’équipe B du Barça. Mais là encore, le rêve n’aura pas duré longtemps puisque ce mercredi le club catalan a annoncé qu’il libérait le joueur. « Le FC Barcelone a fait savoir à Kays Ruiz qu'il renonçait à ses services. De cette façon, le milieu de terrain français met un terme à son passage au Barça. Le Club lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets », indique le club de Joan Laporta sans en dire plus sur les motifs de cette décision.