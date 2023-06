Karim Benzema s’en va, vers un dimanche de fou au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a annoncé ce dimanche dans un communiqué officiel le départ de Karim Benzema à l’issue de la saison.

La réception de Bilbao ce dimanche à 18h30 à Santiago Bernabeu sera donc le dernier match officiel de Karim Benzema avec le Real Madrid. L’international français, qui a reçu une offre pharaonique de l’Arabie Saoudite, vit ses derniers instants dans la capitale espagnole. Un énorme coup dur pour le Real Madrid, qui va devoir se mettre en quête d’un avant-centre dès cet été alors que l’objectif était de foncer sur Erling Haaland ou sur Kylian Mbappé… dans un an.

Les plans du Real Madrid sont chamboulés… et ce n’est peut-être pas fini. En effet, selon les informations obtenues par le journal AS, le départ de Karim Benzema ne sera peut-être pas le seul annoncé par le club merengue ce dimanche. En effet, le journal madrilène annonce que Florentino Pérez pourrait annoncer un ou plusieurs autres départs ce même jour avant la rencontre face à Bilbao, en plus de celui de Karim Benzema. Les regards se tournent naturellement vers Luka Modric, lui aussi courtisé par l’Arabie Saoudite et dont l’avenir au Real Madrid est encore incertain.

D'autres départs annoncés par le Real ce dimanche ?

Les joueurs plus jeunes comme Vinicius ou encore Rodrygo n’ont aucune chance de partir mais à priori, d’autres trentenaires bien tassés pourraient s’en aller ce dimanche à l’instar de « KB9 ». Sans parler de Marco Asensio, annoncé tout proche de signer au PSG. Les supporters du Real Madrid retiennent leur souffle. Bien qu’ils soient conscients qu’un renouvèlement est nécessaire au sein de l’effectif, le départ de certaines légendes risque d’être difficile à digérer. Cela pourrait tout de même être le cas avec un ou plusieurs autres départs majeurs dans les heures à venir. A n’en pas douter, la journée sera chaude et agitée du côté du champion d’Espagne 2022.