Benzema quitte le Real Madrid, c'est officiel ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid l'a officialisé, après 14 ans passés au club, Karim Benzema ne prolongera pas son contrat et quitte donc le club espagnol. Même si rien n'est indiqué, il est clair que KB9 va signer en Arabie Saoudite.

Le suspense a pris fin ce dimanche, puisque depuis quelques jours l'avenir madrilène de Karim Benzema était devenu incertain depuis l'annonce d'une offre saoudienne à 100 millions d'euros par saison sur deux ans. Dans un communiqué, les Merengue confirment que l'ancien joueur lyonnais, arrivé en 2009 et qui a gagné une multitude de trophées sous le maillot madrilène, allait partir une fois la saison terminée. Afin de rendre hommage au Ballon d'Or français, une cérémonie est prévue le mardi 6 juin, à 12h00 en présence de Florentino Perez. A Madrid, et en 14 saisons, Karim Benzema a joué 647 matchs, marqué 353 buts et soulevé 24 trophées.