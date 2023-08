Gündogan et le Barça, un divorce brutal dans une semaine ‍?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le 26 juin, Barcelone frappait un immense coup en s’attachant les services d’Ilkay Gündogan, recruté pour zéro euro en provenance de Manchester City.

A huit jours du début de la Liga, le flou est immense au FC Barcelone. Et pour cause, les recrues du mercato estival n’ont toujours pas été inscrites par le club catalan auprès de la Liga et n’apparaissent pas dans l’effectif déclaré sur le site officiel de la Fédération espagnole de football. Recrue phare du mercato estival du Barça, Ilkay Gündogan est concerné. Dans une situation financière toujours aussi catastrophique, le champion d’Espagne en titre attend le nouveau levier prévu, à savoir la vente de 16 % des studios du Barça pour une somme de l’ordre de 60 millions d’euros.

A priori, cette somme permettra à Joan Laporta de mettre un gros coup de turbo dans l’inscription des joueurs auprès de la Liga. Le cas Ilkay Gündogan pourrait être réglé, de même que ceux d’Oriol Romeu et d’Inigo Martinez. Si cela ne devait pas être le cas, alors l’international allemand pourrait précipitamment quitter la Catalogne. L’ancien capitaine de Manchester City avait tout prévu en incluant une clause au moment de sa signature lui permettant de pouvoir annuler son contrat jusqu’au 31 août afin de retrouver un nouveau club en tant que joueur libre. S'il n'est pas inscrit sur la liste du Barça pour débuter la Liga, Ilkay Gündogan peut également activer une clause lui permettant de partir le 12 août prochain... soit dans une semaine.

Le FC Barcelone tremble pour ses recrues

La situation est d'autant plus préoccupante pour le FC Barcelone que selon les informations recueillies par TV3, le fond allemand qui devait racheter 16 % des studios du Barça a retiré son offre à la stupeur générale. Autant dire que les prochains jours risquent d’être très agités pour Joan Laporta et les dirigeants du FC Barcelone dans leur ensemble. Avec comme objectif ultime : trouver l’argent nécessaire pour être en mesure d’enregistrer auprès de la Fédération espagnole les contrats des recrues. Tout cela dans un contexte où l’on évoque la piste Bernardo Silva à Barcelone…