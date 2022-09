Griezmann regarde Messi et Cristiano Ronaldo dans les yeux

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En ce début de saison, Antoine Griezmann a du s'habituer à son nouveau statut de remplaçant avec l'Atlético Madrid. Frustrant pour celui qui était dans les meilleurs mondiaux quelques années auparavant. Toutefois, Grizou arrive quand même à tirer son épingle du jeu.

30 minutes et pas une de plus, voilà les conditions posées par Diego Simeone à Antoine Griezmann depuis la reprise. Victime d'un différend contractuel opposant l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, le Français voit son temps de jeu être limité par le club madrilène. En plus de ces impératifs, Griezmann n'a pas évolué à un niveau très intéressant ces derniers mois poussant son entraîneur à lui préférer Alvaro Morata et Joao Felix sans sourciller. Antoine Griezmann ne peut ainsi exprimer son plein potentiel en Liga ainsi qu'en Ligue des champions. De quoi gêner les ambitions personnelles du joueur de 31 ans et toucher son orgueil.

Griezmann plus efficace que Messi et bien plus que Ronaldo

Cadre de l'Equipe de France depuis 2014, Griezmann s'était aussi affirmé comme l'un des joueurs les plus importants au monde, notamment après un Euro 2016 stratosphérique. Cela l'avait incité à déclarer « manger à la même table que Messi et Cristiano Ronaldo » dans AS, après le titre de champion du monde français en 2018. Des propos qui sont revenus comme un boomerang après les difficultés subies sur le plan sportif ces derniers mois. Grizou a notamment passé plus de 20 matches sans marquer dans la première partie de l'année 2022.

🚨 Antoine Griezmann starts the Madrid derby 🚨



His previous appearances this season:



➡️ 62nd minute

➡️ 62nd minute

➡️ 64th minute

➡️ 63rd minute

➡️ 61st minute

➡️ 63rd minute

➡️ 63rd minute pic.twitter.com/bLJW2jBYfj — B/R Football (@brfootball) September 18, 2022

Une inefficacité qui semble désormais oubliée en cette saison 2022-2023. En effet, malgré son faible temps de jeu, Griezmann a déjà inscrit deux buts en Liga ainsi qu'une réalisation en fin de match contre Porto en Ligue des champions. Trois buts marqués en 282 minutes jouées seulement. Le journal catalan Sport a fait ses calculs et remarque que le Français marque toutes les 94 minutes cette saisons. Taquin, le quotidien n'a pu s'empêcher de comparer avec les références de Griezmann, Messi et Ronaldo. L'Argentin en est à un but toutes les 162 minutes, c'est un but toutes les 378 minutes pour le Portugais. De quoi donner le sourire au natif de Mâcon, qui peut se targuer d'une meilleure efficacité que les deux stars du football mondial.