A la mode française, Bellingham s’offre un contrat en or

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Nouvelle star du Real Madrid et du football mondial, Jude Bellingham a totalement changé de dimension ces derniers mois. Sa popularité dépasse désormais le cadre du football. A tel point qu’une marque aussi prestigieuse que Louis Vuitton souhaite lui offrir un contrat à plusieurs millions d’euros.

Encore considéré comme un jeune prometteur au Borussia Dortmund, Jude Bellingham a largement dépassé ce statut. Le milieu offensif a pris une nouvelle dimension au Real Madrid dont il est devenu le joueur phare. Ce n’est pas un hasard si l’Anglais vient de remporter le Trophée Kopa et le Golden Boy récompensant le meilleur jeune de l’année. On peut dire que le Merengue est un peu le joueur à la mode, et ce dans tous les sens du terme. Le talent de 20 ans s’était fait remarquer aux côtés de son frère Jobe Bellingham, milieu offensif de Sunderland, lors de la Fashion Week à Paris en juin dernier.

L’international anglais ne pouvait pas passer inaperçu avec sa tenue 100% Louis Vuitton. Et la recrue estivale du Real Madrid, apparemment fan de mode, avait récidivé pour la cérémonie du Ballon d’Or dans la capitale française, avec un pantalon noir évasé. Ces deux apparitions semblaient presque annoncer une future collaboration. Le Daily Mail confirme la tendance puisque la marque de luxe veut devenir le partenaire de Jude Bellingham. La maison française de maroquinerie compte lui proposer un contrat de plusieurs millions d’euros.

Un premier sponsor pour Bellingham ?

Une belle reconnaissance pour l’ancien joueur de Birmingham City, Louis Vuitton ayant uniquement travaillé avec des footballeurs de renom comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Pelé ou encore Diego Maradona. A noter que Jude Bellingham, même s’il a participé à un shooting photo pour Gucci l’année dernière, ne possède pas d’autre sponsor excepté son équipementier Adidas. Preuve que le Madrilène ne lie pas son image à n’importe qui.