Griezmann en danger avant le derby contre le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, l'Atlético accueille le Real Madrid pour le derby madrilène. Les Colchoneros espèrent compter sur leur leader d'attaque, Antoine Griezmann. Néanmoins, le Français peine face au Real depuis son retour au club.

Face au Real Madrid, l'Atlético compte énormément sur Antoine Griezmann mais est-ce bien raisonnable ? Certes, le Français est très performant depuis plusieurs mois et depuis le début de saison actuel. Auteur d'un but, il rayonne dans l'entrejeu en témoigne sa prestation convaincante à Rome face à la Lazio en Ligue des champions. Néanmoins, une équipe lui résiste plus que toutes les autres : le Real Madrid. Le quotidien madrilène Marca a fait le point sur les difficultés de Grizou contre les Merengues avant ce premier derby de la saison.

Griezmann n'a pas marqué contre le Real depuis 2019

Depuis son retour au club après sa parenthèse barcelonaise, Griezmann n'a pas réussi à marquer un seul but au Real Madrid. Une statistique d'autant plus inquiétante qu'il a joué 7 rencontres durant cette période. Le Français n'a plus marqué un seul but au Real depuis le 9 février 2019 ! Une inefficacité individuelle qui est aussi collective. En effet, l'Atlético n'a pas beaucoup gagné contre le Real durant cette période. Les Colchoneros n'ont gagné qu'un seul des 7 matchs depuis le retour de Griezmann.

Cela ne met pas en valeur le Français puisque cette unique victoire a été obtenue alors qu'il était remplaçant au coup d'envoi, le 8 mai 2022 (1-0). De quoi pousser Diego Simeone à le mettre sur le banc ce soir ? Rien n'est moins sûr avec l'influence du Français sur le jeu de l'Atlético Madrid. Au Metropolitano, Griezmann aura à cœur de mettre un terme à cette série négative, que ce soit niveau buts ou en terme de succès d'équipe.