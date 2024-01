Griezmann au bord des larmes, il avoue tout

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Buteur face au Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Antoine Griezmann n'a pas pu empêcher la défaite de l'Atletico Madrid. Il peut toutefois se consoler avec son titre de meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros, où l'émotion a failli prendre le dessus.

Après plusieurs semaines d'attente, Antoine Griezmann peut enfin souffler, il est désormais le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico Madrid avec 174 réalisations, devant Luis Aragonés. Déjà buteur contre le Real Madrid en Liga au mois de septembre, le chouchou du Wanda Metropolitano a encore fait mal aux Merengue. Mais cette fois, la victoire revient au club de la Maison Blanche qui s'est imposé 5-3 au bout d'un match spectaculaire où Griezmann a également délivré une passe décisive, preuve de son importance immense chez les Colchoneros. Après la rencontre, en dépit de la déception de l'élimination, l'attaquant français s'est exprimé sur ce record et a confié que l'émotion était particulièrement grande.

Griezmann a retenu ses larmes après son record

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

« Il y a plusieurs émotions entre la tristesse d’avoir perdu et la fierté et la joie d'avoir battu ce record. À la mi-temps, il y avait beaucoup d’émotion, j’étais proche de pleurer mais il fallait revenir au match. C'est dommage parce que nous avons encaissé beaucoup de buts. Nous devons être plus impliqués défensivement et gagner plus de duels, c'est la seule façon de progresser » a avoué le joueur de 32 ans pour la chaîne Youtube de l'Atletico Madrid. Arrivé en 2014 à Madrid, Griezmann est devenu une véritable légende, avant de quitter le club en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone. De retour au sein de son club de cœur en 2022, le vice-capitaine de l'équipe de France (127 sélections) a progressivement conquis tous les supporters de l'Atletico qui ont mis du temps mais ont fini par pardonner à Antoine Griezmann son départ en Catalogne. Le buteur prolifique est désormais concentré sur le 1/8e de finale de la Coupe du Roi à disputer contre le Real Madrid le 18 janvier.