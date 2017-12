Grâce à Man City, Messi n’est plus jaloux de Neymar

Dans : Liga, PSG, Premier League.

Le 25 novembre dernier, le FC Barcelone confirmait enfin la prolongation de Lionel Messi (30 ans) jusqu’en 2021.

Au passage, la clause libératoire de l’Argentin passait à 700 M€. De quoi rassurer le club catalan qui a dû mettre la main à la poche. Sous pression depuis l’épisode Neymar, et à cause du bail de « La Pulga » qui expirait en 2018, le Barça devait absolument s’entendre avec sa star et répondre favorablement à ses exigences. C’est pourquoi le quotidien Marca croit savoir que le FCB a été contraint de s’aligner sur l’offre de Manchester City.

Ainsi, le petit gaucher aurait obtenu une prime à la signature de 100 M€ ! Un montant qui s’ajouterait aux revenus de Messi sur cinq ans, précise El Mundo. Du coup, le salaire annuel de l’international argentin atteindrait désormais les 50 M€ brut, soit 35 M€ en net ! Avec ça, le Barcelonais n’a plus à envier son ami Neymar qui touche environ 37 M€ au Paris Saint-Germain. Des chiffres qui risquent d’agacer encore un peu plus Cristiano Ronaldo, « bloqué » à 21 M€ par an au Real Madrid.