Gareth Bale quitte le Real Madrid, il lui reste le golf et le Pays de Galles

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En fin de contrat au Real Madrid, et neuf ans après avoir rejoint les Merengue, Gareth Bale a confirmé son départ des Merengue, après un dernier titre samedi en Ligue des champions. La fin d'un parcours qui s'est tristement terminé.

Dans un message via les réseaux sociaux, l'international gallois a fait ses adieux aux supporters du Real Madrid, lesquels ne voulaient plus entendre parler de lui compte tenu de son attitude depuis quelques temps. Mais Gareth Bale ne veut que retenir les bons moments de sa longue carrière madrilène.. « J’écris ce message pour dire merci à tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, le personnel du club et aux fans qui m'ont soutenu. Je suis arrivé ici il y a 9 ans en tant que jeune homme qui voulait réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid (...) Faire partie de l'histoire de ce club et réaliser ce que nous avons réalisé pendant que j'étais joueur du Real Madrid a été une expérience incroyable que n'oublierai jamais. Je tiens également à remercier le président Florentino Perez, Jose Angel Sanchez et le conseil d'administration de m'avoir donné l'opportunité de jouer pour ce club. Ensemble nous avons pu créer quelques moments qui vivront à jamais dans l'histoire de ce club et du football. Ce fut un honneur. Merci ! HALA MADRID ! », a lancé Gareth Bale, qui ne dit évidemment pas ce qu'il va désormais faire.