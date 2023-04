Furieux, Madrid rappelle au Barça ses sales amitiés avec Franco

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Présent ce lundi en conférence de presse au sujet de l'affaire Negreira, le président du FC Barcelone a dézingué tout le monde afin de défendre le Barça. Sa cible préférée a été le Real Madrid, Joan Laporta étant persuadé que les Merengue sont derrière cette bombe qui a éclaté au visage du FC Barcelone.

Accusé d'avoir acheté pendant plusieurs années un ancien arbitre espagnol, devenu responsable des hommes en noir, le FC Barcelone estime que tout cela est de la pure diffamation et que jamais 1 euro n'a servi à corrompre un arbitre et à truquer un match. Pour Joan Laporta, il est évident que l'on veut nuire à son club. Et ce dernier de rappeler que pendant longtemps ce sont des personnes liées au Real Madrid qui avaient géré les arbitres. Mais le dirigeant catalan a porté le débat sur un terrain nettement plus sensible en expliquant que le Real Madrid avait toujours été proche du pouvoir, y compris lorsque Franco était au pouvoir en Espagne.

Visiblement furieux de cette remarque, le Real Madrid a mis en ligne ce lundi soir une vidéo rappelant que le dictateur espagnol avait également été proche du Barça. « Quelle a été l’équipe du régime ? Le FC Barcelone a décerné la médaille « oro y brillantes » à Franco. (…) Le FC Barcelone a nommé Franco socio d’honneur en 1965 (…) Le FC Barcelone a été sauvé trois fois de la faillite par Franco (…) Le FC Barcelone a gagné 8 Liga et 9 Coupes du Generalisimo sous Franco, alors qu’avec Franco, le Real Madrid a attendu 15 ans pour gagner la Liga », lancent les Merengue en réponse aux accusations du Barça. L'affaire Negreira débouche clairement sur des souvenirs nettement plus nauséabonds pour les deux clubs espagnols décidés à se rendre coup pour coup.