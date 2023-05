Fâché, Griezmann passe ses nerfs sur la Liga

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Élu joueur du mois en Liga pour la deuxième fois consécutive, Antoine Griezmann continue de monter en puissance avec l'Atletico Madrid. Après son doublé contre Cadix, le Français a plaisanté sur sa forme éblouissante ces derniers temps.

Si l'Atletico Madrid lutte pour une deuxième place en Liga, la plupart des observateurs du championnat espagnol s'accordent à dire que c'est bien Antoine Griezmann le meilleur joueur de la Liga cette année. Auteur de 13 buts inscrits ainsi que 12 passes décisives délivrées, le Français est le joueur le plus décisif en Espagne. Pourtant cantonné à 30 minutes de jeu par match en début de saison en raison d'une clause dans son contrat, le champion du monde est désormais totalement libéré et réalise une saison très aboutie sur un plan personnel. Déjà élu joueur du mois en mars, Griezmann a réitéré lors du mois d'avril en remportant la distinction pour la huitième fois de sa carrière. Un record qu'il partage avec un certain Lionel Messi. Le joueur de 32 ans n'avait pas encore reçu son trophée avant le match contre Cadix (victoire 5-1) et a donc été obligé d'inscrire un doublé pour recevoir son dû.

Griezmann fâché = Griezmann doublé

Après l'éclatante victoire des Colchoneros 5-1 contre Cadix, Antoine Griezmann s'est exprimé au micro de DAZN concernant ses ambitions dans le futur et a rappelé qu'il ne fallait pas l'énerver car son esprit de compétiteur allait ressortir pour les autres équipes. « Ils ne m'ont pas donné le trophée de meilleur joueur du mois d'avril, donc j'étais un peu fâché, et ça s'est vu dans les premières minutes. Je me régale vraiment. Mettre cinq buts en jouant de la sorte, c'est super, il faut continuer comme cela. (Sur le fait de se hisser avec 155 buts parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du club, dont José Eulogio Garate) C'est une légende du club. Et c'est ce que j'essaie de devenir. Qu'on se souvienne de moi durant de longues années. C'est un objectif et j'espère l'atteindre » a avoué l'ancien joueur du FC Barcelone qui après son passage mitigé en Catalogne, est revenu à l'Atletico pour conquérir de nouveau le cœur de ses fidèles supporters. Avec 155 buts au compteur, Griezmann n'est plus qu'à 17 longueurs de Luis Aragonès pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico Madrid. Un objectif qu'il risque d'atteindre la saison prochaine s'il continue d'être dans cette forme.