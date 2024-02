Esp ‍: Zinedine Zidane s'est fait arnaquer, il crie au scandale

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Les récentes déclarations d’Eden Hazard sur son hygiène de vie durant sa carrière de football professionnel font du bruit en Espagne et Zinedine Zidane peut légitimement l’avoir très mauvaise.

A l’origine du recrutement colossal d’Eden Hazard au Real Madrid en provenance de Chelsea, Zinedine Zidane peut se sentir floué. Et pour cause, l’ancien international belge a avoué que son hygiène de vie n’avait pas été irréprochable durant sa carrière, loin de là. « La diététique, c’est nul, ça ne sert à rien. Enfin, c’est bien si tu veux jouer jusqu’à 40 ans. Je savais que ce ne serait pas mon cas » a avoué Eden Hazard, lequel a surenchéri en indiquant que lors des trêves hivernales à Noël, il se « lâchait », ce qu’il ne pouvait pas faire à Chelsea en raison du Boxing Day. Autant dire que les propos d’un joueur recruté pour plus de 100 millions d’euros par le Real Madrid peuvent contrarier les dirigeants du club madrilène.

Consultant pour RMC et grand ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a dézingué l’ancien meneur de jeu des Blues et du LOSC. Dans l’émission « Rothen s’enflamme », l’ex-animateur de Team Duga s’est lâché sur Eden Hazard. « Il est bien gentil de sortir ça maintenant mais il fallait le dire avant. C’est quand tu signes ton contrat à plusieurs millions d’euros que tu dois dire au président que tu sors le soir. Est-ce qu’il a dit à ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il se bourrait la gueule et qu’il n’aimait pas courir à l’entraînement ? Le foot est un sport collectif et professionnel. Tu as des obligations » peste Christophe Dugarry, effaré par les propos tenus par Eden Hazard, avant de poursuivre.

Christophe Dugarry dézingue Eden Hazard

« Evidemment que tu ne peux pas tout respecter à la règle mais faire la promotion du n’importe quoi, c’est une honte. Hazard a été un grand joueur mais dire ça c’est une honte pour les supporters qui ont payé pour venir te voir jouer alors que tu t’étais bourré la gueule la veille. Son interview c’est se foutre de la gueule du monde et du football. Si tu veux faire le mec courageux, il faut le dire avant. Pourquoi il ne l’a pas dit à Zidane avant d’être recruté par le Real Madrid pour 100 millions d’euros ? » s’interroge le champion du monde 1998, absolument dégoûté que Zinedine Zidane se soit fait avoir ainsi par un joueur aussi peu professionnel qu’Eden Hazard. Ce transfert dont « Zizou » est à l’origine reste d’ailleurs à ce jour comme le gros point noir de la carrière de l’ancien entraîneur du Real Madrid chez les Merengue.