Jules Koundé, la menace qui fait trembler le Barça

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone a recruté à tour de bras cet été. Encore faut-il faire valider les nouveaux contrats auprès de la Liga. Un parcours du combattant qui promet de bien mauvaises surprises, notamment avec Jules Koundé.

En 2019, la Liga décidait de mettre en place un plafond salarial pour ses clubs professionnels. Une mesure pour forcer les clubs espagnols à être plus rigoureux et éviter des faillites en série. C'est un gros poisson du championnat qui semble le plus en souffrir. Le salary cap espagnol a mis en lumière le train de vie inadapté du FC Barcelone. Le club catalan peine à le respecter depuis deux ans alors qu'en parallèle il doit s'accommoder d'une dette encore massive. Cette situation a forcé les Blaugranas à devoir laisser partir Lionel Messi lors du mercato estival 2021 car le contrat de l'Argentin ne pouvait pas être enregistré.

Le 31 août, le Barça risque une amende et un départ de Koundé

La situation semble se répéter cet été. Le FC Barcelone a pourtant su dégager plus de fonds pour recruter. Cela s'est concrétisé par les arrivées de noms ronflants : Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié ou encore Jules Koundé. Mais, les règles salariales imposées par la Liga continuent de gâcher la vie des Barcelonais alors que des baisses de salaires et des départs de joueurs ont eu lieu. Le cas le plus complexe reste celui de Jules Koundé, dont le contrat n'a pas encore été enregistré.

Barça may need to sell both Memphis Depay and Aubameyang to register Koundé.



The club are optimistic of completing both operations before the match against Real Sociedad.



— MD pic.twitter.com/EtROBWPrZh — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) August 19, 2022

Et le temps presse selon le média espagnol Què T'hi Jugues. En effet, si le contrat du Français n'est pas homologué avant le 31 août, ce dernier devra quitter le Barça. C'est ce que prévoit une clause inscrite dans son contrat. En plus, si tel est le cas, le FC Barcelone devra donner 2,5 millions d'euros au joueur en guise de pénalité. Le club catalan a donc 12 jours pour faire de la place dans sa masse salariale. Conscient de la situation, il tente d'accélérer sur les départs de Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang au mercato. Plus que jamais, le FC Barcelone est sur un fil financièrement alors que la saison débute à peine et Gérard Piqué a été sollicité pour faire un effort sur la somme colossale que lui doit son club.