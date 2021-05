Esp : Zidane met le Real Madrid en alerte !

Dans : Liga.

Zinedine Zidane s'est exprimé alors que son départ du Real Madrid a été évoqué par une chaîne locale. L'entraîneur des Merengue admet qu'il est peut-être temps de partir.

Tout comme en France, le championnat d’Espagne est encore très serré puisqu’avant les deux dernières journées de la saison, l’Atlético Madrid compte deux points d’avance sur le Real Madrid et quatre sur le FC Barcelone. Les Colchoneros ont donc l’avantage, mais n’ont pas réellement le droit à l’erreur. Pour maintenir le suspense jusqu’au bout, les Merengue doivent ramener quelque chose de leur déplacement dimanche au Pays Basque pour y défier l’Athletic Bilbao. A la veille de ce match de Liga, Zinedine Zidane était en conférence, et l’entraîneur français du Real Madrid a forcément été questionné sur son avenir après la fin de saison. Car depuis 24 heures, et les révélations de Télé Madrid qui affirme que Zizou va quitter la Maison Blanche, les rumeurs s’intensifient. Au point même que Marca fait déjà de Raul le favori pour remplacer Zinedine Zidane sur le banc.

De manière très détendu, le technicien français a admis que rien n’était encore décidé à 100%, mais ses propos masquaient difficilement un début de réponse. « La vérité est qu'il reste deux matchs. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver (...) Je fais toujours mon travail au maximum. Il arrive un moment où il faut changer, mais pas uniquement pour moi, mais pour tout le monde, pour les joueurs, le club et les gens (...) Je ne sais pas ce qui va se passer dans deux ou trois ans (…) Mais il y a des moments où il faut s’en aller pour le bien de tous », a lancé Zinedine Zidane, ce qui a forcément mis en alerte les médias espagnols qui voient là comme l’annonce du probable départ du technicien français du Real Madrid.