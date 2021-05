Esp : Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid !

Dans : Liga.

Incertain concernant son avenir comme entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane aurait finalement décidé de quitter le club espagnol une fois que la saison 2020-2021 de Liga sera terminée.

C’est une véritable bombe que TéléMadrid lance ce vendredi après-midi le média de la capitale espagnole. Selon la chaîne locale, Zinedine Zidane aurait en effet décidé de quitter le Real Madrid une fois que la saison sera terminée. Et cela alors que les Merengue sont encore à la lutte pour le titre de champion d’Espagne même si l’Atlético a la main en tête de la Liga. Pour TéléMadrid, les raisons de cette décision de Zinedine Zidane sont relativement simples et ne sont pas le fruit d'un coup de tête.

« Les adieux de Zidane sont la conséquence de sa fatigue physique et mentale. L'entraîneur français espère terminer son mandant en tant qu'entraîneur du Real Madrid avec un nouveau titre de champion d’Espagne, qui serait le deuxième d'affilée et le troisième pour Zinedine Zidane », explique TéléMadrid, qui affirme que Zizou a déjà planifié cette décision depuis plusieurs mois, et cela même si l’entraîneur du Real Madrid a plusieurs repoussé l’idée d’un tel choix lorsqu’il a été interrogé par la presse. Cette annonce intervient au moment où du côté de la Juventus le nom de Zinedine Zidane circule de plus en plus intensément pour remplacer Andrea Pirlo la saison prochaine.