Esp ‍: Vinicius associé à Mbappé dans un difficile combat

Ailier du Real Madrid, Vinicius Junior est l'un des joueurs majeurs en Europe ces dernières années. Malheureusement, en Espagne, ce nouveau statut s'accompagne d'insultes racistes. Le Brésilien veut lutter contre ce fléau grâce à d'autres stars du football.

Après les départs de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi d'Espagne, il est devenu le joueur le plus médiatisé de Liga. Vinicius Junior est le leader offensif du Real Madrid depuis près d'un an. Son talent est reconnu de tous, lui valant d'être adoré par les partisans des Merengues mais aussi détesté ailleurs. Dans les stades epsagnols, le Brésilien est souvent victimes d'insultes dont certaines racistes. Cela fut le cas à plusieurs reprises la saison passée avec comme point d'orgue un déplacement houleux à Valence en mai dernier. Traité notamment de « singe » par certains supporters valencians, Vinicius s'était emporté avant d'être finalement exclu en fin de match.

Vinicius se veut l'ennemi numéro 1 du racisme

Un épisode frustrant et traumatisant qui le force à lutter contre ce fléau du football européen et espagnol. Dans une interview pour France Football, il a prévenu vouloir être un rempart contre le racisme à l'avenir. « J'ai beaucoup appris sur le racisme. Chaque jour, j'en sais davantage. [...] Ma voix pèse. Je peux aider. Ça ne concerne pas que le foot ni uniquement les personnes noires. Si on t'insulte d'une manière qui te blesse, il faut lutter contre ça. Jusqu'à ce que des choses changent. [...] Je sais que je ne vais pas changer l’histoire, que je ne vais pas faire de l’Espagne un pays sans raciste, ni le monde entier. [...] Je peux changer certaines choses. Pour que ceux qui arrivent dans ces prochaines années ne vivent pas ça, pour que les enfants soient tranquilles à l’avenir. Pour eux, je ferai tout ce que je peux », a t-il indiqué.

Pour mener à bien sa mission, Vinicius compte sur le soutien de plusieurs joueurs majeurs du football européen comme notamment le Français Kylian Mbappé. « Beaucoup de joueurs discutent avec moi. Varane, Mbappé, Hakimi, Lukaku... On doit mener des actions tous ensemble. […] Il faut qu’on continue à se battre. [...] Je crois qu’il faut mener des actions pour que les racistes aient peur de dire des choses qui, déjà peuvent me toucher, mais aussi affecter leur vie à eux », a t-il expliqué. Un beau combat toujours aussi indispensable comme l'a montré le récent Nancy-Red Star.