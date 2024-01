Esp ‍: Victoire spectaculaire pour le Barça contre le Bétis

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

21e journée de Liga à l'Estadio Benito Villamarín

Bétis Séville - FC Barcelone : 2-4

Buts : F.Torres (21e, 48e, 92e) et Joao Felix (90e) pour le Barça ; Ico (56e, 59e) pour le Bétis

En petite forme ces dernières semaines, le FC Barcelone a décroché une précieuse et spectaculaire victoire sur la pelouse du Bétis Séville. Devant à la pause, le club catalan a été rattrapé et le score était de 2-2 avant un temps additionnel de folie qui a permis aux Blaugrana de l'emporter, notamment grâce à un triplé de Ferran Torres. La victoire était cruciale pour le Barça, qui double l'Atlético et qui compte toujours cinq points de retard sur Gérone.