Esp ‍: Un héros du Real chassé par Mbappé, il le vit mal

Cet été, le Real Madrid a officialisé les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick pour renforcer son attaque. Le club madrilène a été contraint de pousser Joselu dehors, ce que l’Espagnol a eu du mal à accepter.

Le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché des transferts cet été. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions a réussi à attirer dans ses filets Kylian Mbappé, arrivé libre du Paris Saint-Germain, ainsi que Endrick, jeune pépite brésilienne de 18 ans arrivée en provenance de Palmeiras. Deux joueurs pour qui les Madridistas ont énormément d’attentes. Cependant, les deux renforts de Mbappé et Endrick n’ont pas fait que des heureux. Élément majeur du sacre du Real Madrid en C1 en juin dernier, notamment après son doublé salvateur dans le temps additionnel de la demi-finale retour contre le Bayern Munich, Joselu n’a pas été conservé malgré la levée de son option d’achat. L’attaquant international espagnol a dû s’exiler au Qatar, et a confirmé avoir mal vécu le fait de devoir quitter la capitale ibérique.

Joselu a eu du mal à accepter son départ du Real Madrid

Le joueur de 34 ans, qui avait déjà évolué au Real Madrid au début de sa carrière, a eu du mal à cacher sa déception dans une interview pour OK Diario : «Madrid était très heureux que je continue, mais ils ont aussi compris qu'avec les recrutements qu'ils avaient faits aux postes les plus hauts, ils n'avaient besoin de rien d'autre. Ils m'ont dit que si je décidais de partir, ils n'allaient pas signer d'autres joueurs, car ils avaient déjà Endrick et Mbappé. C'était une période très difficile, parce que c'était une décision très difficile à prendre, parce que j'étais très heureux ici. Mais le football est ainsi fait. Il faut savoir saisir le moment et je savais qu'il était temps de franchir une nouvelle étape», a-t-il confié ces dernières heures. Joselu pourra se consoler en se disant que sa saison madrilène lui a permis d’entrer dans l’histoire du club et d’être sacré champion d’Europe avec l’Espagne pendant l’été. Des souvenirs gravés à vie.