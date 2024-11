Esp ‍: Sergio Ramos au Real de toute urgence, il valide

Le Real Madrid subit une véritable hécatombe sur le plan défensif. Ancien joueur du club espagnol, Guti a incité sa direction à se pencher sur le recrutement de Sergio Ramos, toujours libre de tout contrat.

Ce n’est pas le début de saison idéal pour le Real Madrid, loin de là. La formation de Carlo Ancelotti s’est lourdement inclinée à domicile contre le Barça (0-4) et a également perdu à domicile en Ligue des Champions contre l’AC Milan (1-3). Malgré le succès contre Osasuna, les Merengue ont vu trois joueurs sortir sur blessure : Rodrygo, Lucas Vazquez mais surtout Eder Militão, une nouvelle fois gravement touché au genou. Pour rappel, Dani Carvajal s’est rompu le ligament croisé il y a un mois, tandis que Thibaut Courtois ou encore David Alaba sont également blessés sur le plan défensif. A l’heure actuelle, seul Antonio Rüdiger est disponible en défense centrale pour le Real Madrid. Ancien joueur du club entre 1996 et 2010, Guti a envoyé un message à sa direction, l’incitant à se positionner sur le recrutement d’un joueur expérimenté qui connaît déjà la maison.

🇪🇸🗣️ Guti: "Real Madrid's defensive injuries? You have to go out on the market. Sergio Ramos is without a team. Right back and centre back."



"In this situation, I clearly see him, at zero cost. He comes from playing last year in Sevilla and doing well."



