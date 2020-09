Esp : Réunion terminée, Messi et Barcelone se clashent !

Dans : Liga.

La réunion entre le père et agent de Lionel Messi et les dirigeants du FC Barcelone n'a pas abouti à un accord. Le divorce risque d'être brutal.

Jorge Messi n’a pas réellement eu le temps de respirer ce mercredi, puisqu’à peine descendu de l’avion qui arrivait d’Argentine, le père de la star du FC Barcelone a d’abord retrouvé sa famille, avant ensuite de se rendre à un premier rendez-vous avec Josep Maria Bartomeu et Javier Bordas pour le Barça. De son côté, le clan Messi, à savoir le père et le frère de Lionel Messi, est également venu avec un avocat. Tout cela évidemment sous l’œil de dizaines de journalistes déchainés. Mais après 90 minutes de réunion, pas de fumée blanche au-dessus des bureaux du Barça, puisque c’est un constat d’échec qui a été fait par les deux camps. Le président du FC Barcelone a été clair, il considère que la clause libératoire à 700ME est toujours valable, et il a soumis à Jorge Messi une offre de prolongation jusqu’en 2022, ce que le père et agent du sextuple Ballon d’Or a refusée.

Du côté de Lionel Messi, on a fait savoir que la demande de résiliation du contrat envoyée mardi dernier par recommandé était toujours valable, et que la clause de 700ME n’avait plus lieu d’être. De plus, selon le Mundo Deportivo, Jorge Messi a prévenu Josep Maria Bartomeu que son fils était désormais libre et qu’il n’était pas question de le voir revenir à l’entraînement. Une position ferme mais rejetée par les dirigeants du FC Barcelone qui estiment, eux, que Lionel Messi est toujours un joueur du Barça et que le contrat en cours reste parfaitement valable. Globalement, les deux camps vont au clash, même si une nouvelle réunion est déjà prévue jeudi.