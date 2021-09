Esp : Rakuten abandonne Barcelone, l'effet Lionel Messi ?

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Sponsor maillot du FC Barcelone depuis 2017, le géant japonais Rakuten a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Barça. Joan Laporta va devoir trouver un nouveau partenaire, et cela sans l'atout Lionel Messi.

Géant de l’e-commerce, Rakuten a informé ce lundi les dirigeants du FC Barcelone qu’il ne fallait pas attendre une prolongation de l’actuel contrat de sponsoring qui a fait de l’entreprise japonaise le sponsor maillot du Barça depuis 4 ans. En octobre 2020, Rakuten avait prolongé d’une saison, soit jusqu’à juin 2022, mais cette fois c’est clair et net, le club catalan devra se trouver un autre sponsor. Dans un premier temps, la marque nippone payait 55 millions d’euros par an à Barcelone, mais en raison de la crise sanitaire, cette somme a été ramenée à 30 millions d’euros l’an passé. Pour Joan Laporta, qui doit composer avec des finances exsangues, même si des banques lui ont apporté un soutien devenu indispensable, il faut désormais se mettre en quête d’un partenaire, et cela sans pouvoir utiliser l’atout Lionel Messi. La Pulga a en effet souvent permis de sceller des gros deals à des marques heureuses de pouvoir lier leur image à celle de la star argentine.

Selon Sport, le conseil d’administration du FC Barcelone va devoir prendre ce dossier au sérieux, car Beko abandonne également la manche du maillot du Barça, et tout cela dans l’urgence puisque Nike doit évidemment se préparer à fabriquer les prochains maillots du club pour la saison 2022-2023, des tuniques qui arboreront les nouveaux sponsors. Pour dynamiser le marketing de ce Barcelone sans Messi, Joan Laporta va prévoir le naming du nouveau Camp Nou, le club catalan ne pouvant pas faire l’économie d’une telle opération. Malgré la crise traversée par les Blaugrana, le merchandising est toujours énorme et constitue un vrai apport financier pour le Barça et Laporta est attendu au tournant.