Esp ‍: Pedri à vendre, le Barça réclame une fortune

Par Corentin Facy

Victime de pépins physiques à répétition depuis plusieurs mois, Pedri n’a disputé que huit matchs de Liga cette saison. Son cas inquiète à Barcelone, qui envisage de se séparer de sa pépite de 21 ans.

Le cas Pedri fait trembler le FC Barcelone. Considéré par Xavi comme l’un des meilleurs joueurs de son effectif, l’international espagnol (18 sélections) est aussi l’un des plus fragiles. Victime de problèmes musculaires à répétition, le natif de Tegueste n’a disputé que huit matchs de Liga en 2023-2024. A mi-saison, le bilan est clairement négatif pour le petit prodige de la Masia, à tel point que le Barça se pose des questions quant à l’avenir de sa pépite.

Pedri pourrait être sacrifié lors du prochain mercato estival afin de réaliser une grosse opération financière, c’est ce que Todo Fichajes annonce en ce milieu de semaine. A contre-cœur, le champion d’Espagne en titre envisage de plus en plus sérieusement de se séparer de Pedri… mais pas à n’importe quel prix. Certes, le joueur n’est pas fiable physiquement et se blesse trop souvent. Mais il reste l’un des milieux relayeurs les plus talentueux de sa génération.

En ce sens, Joan Laporta va exiger un pactole pour le vendre. D’après le média espagnol, Barcelone a fixé le prix de Pedri à 120 millions d’euros sur le marché des transferts. Et les clubs intéressés ne manquent pas. Toujours selon Todo Fichajes, trois géants du football européen ont manifesté leur intérêt pour recruter Pedri : Chelsea, Manchester City et le Bayern Munich. A ce jour, on ignore si certains clubs ont passé la seconde avec une offre officielle transmise à l’état-major barcelonais. Mais l’intérêt est réel et nul doute que si l’information se confirme et que Pedri est bien placé sur le marché des transferts, il attirera les foules l’été prochain. L’assurance pour Barcelone dès lors de récupérer un très gros chèque, sans doute supérieur à 100 millions d’euros l’été prochain.