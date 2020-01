Esp : Pas touche à Messi, la consigne spéciale de Barcelone

Dans : Liga.

Ces dernières années, plusieurs défenseurs français ont croisé la route de Lionel Messi au FC Barcelone, de Clément Lenglet à Samuel Umtiti en passant par Jean-Clair Todibo.

L’ancien défenseur de Toulouse a quitté Barcelone cet hiver puisqu’il a été prêté avec option d'achat à Schalke 04. Mais dans les colonnes de Bild, il a été interrogé sur sa brève aventure catalane, et notamment sur la manière dont il défendait sur un certain Lionel Messi à l’entraînement. La réponse du défenseur tricolore a été surprenante puisque ce dernier a indiqué que les joueurs du FC Barcelone avaient l’obligation d’y aller mollo avec la star argentine durant les entraînements afin de ne pas le blesser…

« Nous savions tous qu'il ne devait pas se blesser. Il fallait défendre sur lui très soigneusement à l'entraînement. J'ai beaucoup appris de Messi et je l'ai même taclé à quelques reprises, mais j'ai pris soin de ne pas le blesser » a expliqué Jean-Clair Todibo, indiquant clairement que les dirigeants catalans faisaient passer la consigne auprès des différents joueurs. Une anecdote surprenante mais pas tant que ça, et qui prouve que Lionel Messi n’est pas Monsieur tout le monde au Camp Nou. La consigne est passé, et vue la faculté de l'Argentin à faire gagner son équipe en match, il était chaudement recommandé de la respecter à l'entrainement.